سيرين عبد النور تكشف خضوعها لعملية جراحية.. فيديو

الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور خضوعها لعملية جراحية في عينيها، وذلك في مقطع مصوّر نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقالت فيه: "أنا عاملي عملية بعيوني"، مشيرة إلى أنها تضع النظّارات الشمسية ليلاً لهذا السبب، ولافتة إلى أن ابنها يرفض أن تنزعها.



وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذي تمنّوا للفنانة الشفاء العاجل متسائلين عن سبب خضوعها للعملية؟

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