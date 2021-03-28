الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع حكومي وترقب لقرارات جديدة

المفلح : لجنة لمراجعة قانون الجمعيات

مطالبة بفتح المساجد لأداء صلوات الفجر والمغرب والعشاء والجمعة

الخصاونة يوسع باب مشاوراته بشأن التعديل الوزاري

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

إصابتان بسقوط مصعد في عجلون

وزير النقل يقدم استقالته من رئاسة نادي الوحدات

الصحة: عطاءات لصيانة 15 مستشفى ومركز صحي

مدير مستشفى الصافي يؤكد ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

الوزراء : الموافقة على تسويات ضريبية جديدة واستقالة الهياجنة

الأحد، 28-03-2021 01:09 م

سيرين عبد النور تكشف خضوعها لعملية جراحية.. فيديو

6274206-512077952


الوكيل الاخباري - كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور خضوعها لعملية جراحية في عينيها، وذلك في مقطع مصوّر نشرته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقالت فيه: "أنا عاملي عملية بعيوني"، مشيرة إلى أنها تضع النظّارات الشمسية ليلاً لهذا السبب، ولافتة إلى أن ابنها يرفض أن تنزعها.

وتناقل الفيديو عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق، وتفاعل معه الكثير من المتابعين الذي تمنّوا للفنانة الشفاء العاجل متسائلين عن سبب خضوعها للعملية؟

اضافة اعلان
 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فيديو يثير ضجة.. حيوان يستعين به رامز جلال في برنامجه الجديد للمقالب.. شاهد

main_image5e81164b19764

صورة جديدة للفنانة نيللي كريم برفقة ابنتيها تثير الجدل.. شاهد

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

جدل حول ثروة الفنانة اللبنانية نادين نجيم.. شاهد

ghdftghetyrthfgh

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة إصابته بورم في المخ.. فيديو

1100931-303906901

الموت يفجع الوسط الفني المصري للمرة الرابعة في أسبوع واحد.. صور

12-12-20-5819518

فنان مصري شهير يكشف أسرارا عن برنامج رامز جلال في رمضان!

أخبار متعلقة
2016-63605607ghada

غادة عادل تكشف للمرة الأولى تفاصيل حالتها الصحية مع كورونا

20191117171623531RV

محمد عساف يتحدّث عن زواجه لأول مرة.. فيديو

12021516613446147139

تطورات خطِرة في الحالة الصحية لزوجة الفنان ماجد المصري بعد اصابتها بكورونا

images

فنانة شهيرة تنسحب من لقاء على الهواء لسبب غريب.. فيديو

أحلام

​​أحلام​ تنشر فيديو يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

Dhafer-LAbidine

تغيير كبير في شكل الفنان ظافر العابدين تثير الجدل.. صور