السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد : انحسار تأثير الموجة الحارة عن المملكة غداً الاحد

تستمر حتى العاشرة مساءً... تعرف على مواقع فعاليات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي السبت

تحذير عاجل الى اولياء الامور والاهالي بالاردن - صورة

بسبب شدة الحرارة .. وفاة طفلة رضيعة داخل مركبة في لبنان

تركيا تفرض رسوماً جمركية إضافية 40% على واردات السيارات من الصين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه استعاد 4 محتجزين إسرائيليين من مخيم النصيرات

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية برفح

حكومة غزة تؤكد تسلل قوة صهيونية للنصيرات

تحت شعار "زين تُحَيّي أبا الحُسين" زين تدعو الأردنيين لحضور مرور الموكب الأحمر وتحيّة الملك

بلدية دير أبي سعيد تحدد أماكن ذبح الأضاحي

السبت، 08-06-2024 01:58 م

شائعة وفاة الفنانة وفاء الموصلي تتصدر الترند .. ما حقيقتها ؟

29268


الوكيل الإخباري- نفت نقابة الفنانين السوريين ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات "السوشيال ميديا" حول وفاة الفنانة وفاء موصللي إثر نوبة قلبية، مؤكدة أن الممثلة السورية بخير، وأن أي مصدر لهذه الأخبار من خارج النقابة فهو غير حقيقي.اضافة اعلان



وفي اتصال هاتفي لموقع "فوشيا" مع الفنانة وفاء موصللي، أكّدت أنها تلقّت الكثير من الاتصالات للاطمئنان على صحتها ممن قرأوا تلك الشائعة، مضيفة أنها لا تخاف من هذه الشائعات، ولكنها تعتبرها أذى حقيقيًا لا سيما لابنتها وإخوتها المسافرين، إذ "من الممكن أن تُشكل لهم صدمة".


وقالت: "عشت حالة قلق على ابنتي؛ لأنها كانت في ساعات عملها، ولم أستطع التواصل معها مباشرة". ووجهت الفنانة كلمتها لمروجي هذه الشائعات "التهوا بحالكم وحياتكم ومعيشتكم، ولا تجعلوا مصدر أموالكم حرامًا عن طريق جمع مشاهدات لهذه الأخبار الكاذبة".


واعتبرت وفاء أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يملكون الإحساس والتأثر بالغير، خاصة أن ما يحصل على أرض الواقع في غزة كبير جدا، وعوضا عن تأثرهم بذلك، "يلاحقون التفاهات" على حد وصفها."

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20246810371294NO

عمرو دياب يصفع شاباً على المسرح

WhatsApp Image 2024-06-07 at 9.44.15 PM

تظاهـرة فنية في حب الأردن من إنتاج صوت الأردن عمر العبداللات

22222

كيليان مورفي.. نجم نتفلكس مرة أخرى

مني-زكي-تجسد-دور-أم-كلثوم-1708166078-2

تجسيد منى زكي «أم كلثوم» يثير الجدل

image

إلغاء جولة جنيفر لوبيز الغنائية في أمريكا

257309Image1-1180x677_d

حسين الجسمي وشيرين عبدالوهاب يغنيان في دبي 21 الجاري