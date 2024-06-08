شائعة وفاة الفنانة وفاء الموصلي تتصدر الترند .. ما حقيقتها ؟

الوكيل الإخباري- نفت نقابة الفنانين السوريين ما جرى تداوله من أنباء عبر منصات "السوشيال ميديا" حول وفاة الفنانة وفاء موصللي إثر نوبة قلبية، مؤكدة أن الممثلة السورية بخير، وأن أي مصدر لهذه الأخبار من خارج النقابة فهو غير حقيقي. اضافة اعلان







وفي اتصال هاتفي لموقع "فوشيا" مع الفنانة وفاء موصللي، أكّدت أنها تلقّت الكثير من الاتصالات للاطمئنان على صحتها ممن قرأوا تلك الشائعة، مضيفة أنها لا تخاف من هذه الشائعات، ولكنها تعتبرها أذى حقيقيًا لا سيما لابنتها وإخوتها المسافرين، إذ "من الممكن أن تُشكل لهم صدمة".





وقالت: "عشت حالة قلق على ابنتي؛ لأنها كانت في ساعات عملها، ولم أستطع التواصل معها مباشرة". ووجهت الفنانة كلمتها لمروجي هذه الشائعات "التهوا بحالكم وحياتكم ومعيشتكم، ولا تجعلوا مصدر أموالكم حرامًا عن طريق جمع مشاهدات لهذه الأخبار الكاذبة".





واعتبرت وفاء أن مثل هؤلاء الأشخاص لا يملكون الإحساس والتأثر بالغير، خاصة أن ما يحصل على أرض الواقع في غزة كبير جدا، وعوضا عن تأثرهم بذلك، "يلاحقون التفاهات" على حد وصفها."

