شاروخان يرقص بشوارع دبي في أحدث ظهور له - فيديو

الوكيل الإخباري - دائماً يعبر النجم الهندي الشهير، شاروخان، عن حبه لدولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة إمارة دبي، التي يقضي بها معظم الأوقات، سواء بمفرده أو مع عائلته.

اضافة اعلان



وفي أحدث ظهور للنجم الهندي، نشر شاروخان عبر حسابه في "إنستغرام" فيديو له بمدينة دبي، وهو يستمتع بوقته في شوارعها، وبدأ الفيديو بظهور شاروخان وهو يصور أحد أعماله في دبي، قبل أن يتلقى مكالمة من ابنته بعد التصوير، ثم يأخذنا في جولة بشوارع دبي.



وظهر شاروخان وهو يفاجئ الجمهور بالرقص معهم في شوارع دبي، كما استعرض أبرز معالمها في الفيديو، وكذلك شارك الجمهور بعدة أنشطة ولحظات مرح له في المدينة، وشجع متابعيه على الاستمتاع بوقتهم في دبي.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





