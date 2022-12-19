الإثنين 19-12-2022
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الإثنين، 19-12-2022 02:51 م

شاكيرا تتضامن مع لاعب كرة قدم إيراني يواجه الإعدام

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الوكيل الإخباري-نشرت مغنية البوب العالمية شاكيرا تغريدة للتعبير عن دعمها للاعب كرة القدم الإيراني المعتقل أمير نصر آزاداني الذي يواجه الإعدام المحتمل.

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وقالت شاكيرا في تغريدة عبر "تويتر": "النضال من أجل المساواة وحقوق الإنسان يجب الإشادة به لا المعاقبة عليه، وأنا أقف متضامنة مع أمير نصر".


كما شاركت رابطا لعريضة على موقع Change.org تدعو إيران إلى عدم إعدام لاعب كرة القدم البالغ من العمر 26 عاما، وجمعت العريضة أكثر من مليون توقيع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن نصر محتجز منذ 27 نوفمبر بعد اتهامه بارتكاب "أعمال شغب ضد السلطات". بموجب قانون العقوبات الإيراني، يمكن أن يعاقب على الحكم بالإعدام إذا ثبت أن المتهم استخدم سلاحا ناريا، وإلا فقد يحكم عليه بالسجن.

 


 

روسيا اليوم

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