من هي الفنانة التي يرغب رامي صبري بتقديم ديو غنائي برفقتها ؟

الوكيل الإخباري-تحدث الفنان رامي صبري عن المطرب العالمي الذي يتمنى أن يقدم معه ديو غنائي، وبجانب ذلك حديثه عن دخول أولاده إلى عالم الفن، وذلك في برنامج صدى الملاعب.



وقال رامي صبري، خلال حواره: أحب أقدم ديو عالمي مع شاكيرا، واخترتها عن ناس كتير لأنها تشبهنا، وأحب أغني مع أنغام عن ميريام فارس وأحلام.



وعن دخول أولاده إلى عالم الفن: أكيد مش هيدخلوا مجال المزيكا، ومش عايز ولادي يكونوا فنانين، لو عندهم الموهبة مثلا في الكورة مفيش مشكلة هما بيحبوا الكورة.



ويستعد رامي صبري لطرح أغنية جديدة وطنية تحت اسم ابدأ، وشوّق جمهوره للأغنية عن طريق نشر مقطع صغير منها من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

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القاهرة24