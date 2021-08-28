الوكيل الإخباري - نشرت الفنان العالمية شاكيرا مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي من أغنيتها التي إشتهرت من خلالها "Whenever Wherever" واحتفلت بمرور 20 عاماً على صدور هذه الأغنية.

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وكشفت أنها كانت من أولى أغنياتها التي تؤدي باللغة الإنجليزية، فلغتها الأم هي الإسبانية، وعلقت على النشور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لمرور 20 عام على أغنية Whenever Wherever، واحدة من أولى أغنياتي باللغة الأميركية، لا يمكنني أن أنسى كم الأبواب التي فتحتها لي هذه الأغنية، خصوصاً مع الجمهور الأميركي، ولم نتوقف من وقتها.





المصدر - الفن