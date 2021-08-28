الإثنين 30-08-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يدين اعتداءات الحوثيين على قاعدة العند الجوية

تنويه أمني هام للأردنيين

مكة تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

الملك يشارك بقمة أردنية مصرية فلسطينية بالقاهرة الخميس

الأراضي والمساحة تطلق القيمة الإدارية في شمال عمان

البريد الأردني يطرح اصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

وفاة طفلين شقيقين أردنيين في أميركا يثير الأردنيين - صورة

عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله يصادف غدا

الاوقاف: استمرار فرض التباعد والكمامة

انخفاض أسعار الذهب عالميا

السبت، 28-08-2021 11:07 ص

شاكيرا تحتفل بمرور 20 سنة على أغنية Wheneve​r Wherever - صورة

1458952_0


الوكيل الإخباري - نشرت الفنان العالمية شاكيرا مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي من أغنيتها التي إشتهرت من خلالها "Whenever Wherever" واحتفلت بمرور 20 عاماً على صدور هذه الأغنية.

اضافة اعلان

 

وكشفت أنها كانت من أولى أغنياتها التي تؤدي باللغة الإنجليزية، فلغتها الأم هي الإسبانية، وعلقت على النشور قائلة: "عيد ميلاد سعيد لمرور 20 عام على أغنية Whenever Wherever، واحدة من أولى أغنياتي باللغة الأميركية، لا يمكنني أن أنسى كم الأبواب التي فتحتها لي هذه الأغنية، خصوصاً مع الجمهور الأميركي، ولم نتوقف من وقتها.

 

 


 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

المحكمة تلزم محمد رمضان بسداد 12.5 مليون جنيه

1457197_0

الفنانة أحلام تنشر مقطعاً من كليب لا يروح الليل - فيديو

Screenshot-2020-12-17-at-16.49.32-730x438

نادر الأتات يشعل الأجواء في طرطوس - فيديو

6-1-645x505-1

تغيير بشكل يعقوب بو شهري بعد زواجه من فاطمة الأنصاري - صورة

شيرين

قبل حفلها في السعودية رسالة من شيرين عبدالوهاب إلى جمهورها

9773202_1629898165

صورة واضحة لـ زوجة الوليد مقداد ونشطاء : تشبه ممثلة شهيرة - صور

أخبار متعلقة
غادة-عبد-الرزاق

غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صورة

2021_6_4_22_1_51_519

إيمي سمير غانم تتعذب وهذا ما قالته - صور

رامي-عياش-678x381

هكذا احتفلت داليدا بعيد زواجها من رامي عياش - صور

غاغا

صورة لماريتا الحلاني تلفت أنظار متابعيها - صورة

2020_11_18_2_14_41_202

نانسي عجرم تجتمع بكامل أفراد عائلتها - صور

najwakaram-2

نجوى كرم تعايد نوال الزغبي بمناسبة اغنيتها الجديدة - صورة