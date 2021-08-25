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الأربعاء، 25-08-2021 03:38 م

هكذا احتفلت داليدا بعيد زواجها من رامي عياش - صور

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الوكيل الإخباري - نشرت مصممة الأزياء داليدا عياش عبر حسابها على "انستغرام" صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان رامي عياش وذلك احتفالاً بعيد زواجهما.

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وأرفقت داليدا الصورة برسالة حب جاء فيها: "لا أزال أشعر وكأنه أمس، ذكرى سنوية سعيدة حبيبي".

 

داليدا تزوجت رامي عياش في 24 آب عام 2013 ورُزقا بإبنهما الأول آرام عام 2016 وبإبنتهما ايانا عام 2018.

 

وكانت داليدا قد احتفلت بعيد ميلاد رامي عياش الذي صادف في 18 آب الفائت، حيث أكدت في تعليقها ان رامي شريان الحياة في العائلة. واصفة اياه بأروع أب وزوج. خاتمة رسالتها بـ "نحن نحبك داليدا، آرام وايانا".

 





 

 

المصدر - لبنان 24 

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