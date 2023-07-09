شام الذهبي تهنئ زوج والدتها بيوم ميلاده

الوكيل الإخباري- حرصت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، على تهنئة فائق حسن، زوج والدتها، بعيد ميلاده، معبرة عن حبها الشديد له، والتي أشارت إلى أنه عوض الله لها.

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ونشرت شام الذهبي، صورًا تجمعها برفقه زوج والدتها فائق حسن، ووالدتها أصالة، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وهنأته بمناسبة عيد ميلاده، قائلةً: كل عام وأنت بخير يا أجمل رجل في الدنيا، من يوم ما دخلت حياتنا وأنا لأول مرة حسيت بالأمان .



وتابعت شام الذهبي: أنت أجمل وأحن وأطيب رجل شوفته بحياتي، أنت نعمة وعوض ربي الغالية، مش بس لصولا لينا كلنا؛ لأن صولا تستحق حبك وأنت تستحق حبنا واحترامنا وامتنانا لوجودك في حياتنا، بحبك، أكيد بتعرف قديش.



