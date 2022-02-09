الأربعاء 09-02-2022
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الأربعاء، 09-02-2022 01:05 م

شاهد.. أول ظهور وتعليق ليسرا بعد شفائها من كورونا

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة عبير صبري من خلال حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لفريق عمل مسلسل "يوتيرن" الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في الفترة المقبلة.

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وبدت الفنانة الكبيرة يسرا في الصورة التي جمعتها بعبير صبري وجمال العدل وباقي فريق العمل، أثناء زيارتها لهم في موقع تصوير أحد مشاهد المسلسل، في أول ظهور لها بعد تعافيها من إصابتها للمرة الثانية بكورونا، وعلّقت عبير على الصورة قائلةً: "النجمة الجميلة يسرا، والأستاذ جمال العدل، حصري في مسلسلنا "يوتيرن" بعد ما خفّت من كورونا... ألف مليون سلامة يا ملكة يا حبيبة الناس كلها بنحبك كلنا".

 

 

لها

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