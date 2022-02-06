عودة يسرا لتصوير مسلسل أحلام سعيدة

الوكيل الإخباري - بعد توقف دام حوالي 25 يوماً عن التصوير بسبب إصابة الفنانة يسرا وبعض أفراد فريق مسلسل "أحلام سعيدة" بفيروس كورونا، تستعد بطلة العمل لاستكمال التصوير بعد إعلان تعافيها من الفيروس.

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وكان المخرج عمرو عرفة قد قرر مواصلة تصوير مشاهد المسلسل بمدينة الشيخ زايد، رغم غياب يسرا بسبب كورونا ، كما أكد المنتج جمال العدل أن تصوير المسلسل لم يتوقف لأن العمل بطولة جماعية لعدد كبير من الممثلين، لذلك نواصل تصوير المشاهد التي لا تشترك في تصويرها النجمة يسرا.

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