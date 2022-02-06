الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

الأحد، 06-02-2022 10:44 ص

عودة يسرا لتصوير مسلسل أحلام سعيدة

10982022671643273009


الوكيل الإخباري - بعد توقف دام حوالي 25 يوماً عن التصوير بسبب إصابة الفنانة يسرا وبعض أفراد فريق مسلسل "أحلام سعيدة" بفيروس كورونا، تستعد بطلة العمل لاستكمال التصوير بعد إعلان تعافيها من الفيروس.

اضافة اعلان

 

وكان المخرج عمرو عرفة قد قرر مواصلة تصوير مشاهد المسلسل بمدينة الشيخ زايد، رغم غياب يسرا بسبب كورونا ، كما أكد المنتج جمال العدل أن تصوير المسلسل لم يتوقف لأن العمل بطولة جماعية لعدد كبير من الممثلين، لذلك نواصل تصوير المشاهد التي لا تشترك في تصويرها النجمة يسرا.

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fc8cc9cebaaa327bd5b326f9d329298f

سعد رمضان يطرح اغنية فيك الخير - فيديو

10366_2

ياسمين صبري تنقل حياتها عبر تلفزيون الواقع

راغب-علامة

راغب علامة يقدم مفاجآت خاصة لجمهوره

e6ed448e-1644097182581

شاهد..رسائل حزينة من النجوم بعد وفاة الطفل ريان

jackson12

صور شبيه مايكل جاكسون تجتاح السوشال ميديا

399082151504961980

وسام بريدي برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما - صورة

أخبار متعلقة
2022_1_30_15_59_23_288

وفاة الموسيقار المصري طارق شرارة

472202002240657585758

ميرهان حسين تكشف معاناتها مع كورونا - صورة

8fbc4db7-f918-49b0-89df-b35057087eda_16x9_1200x676

يسرا تقلق الجمهور بعد إصابتها للمرة الثانية بكورونا

7371846-615114764

أسما شريف منير قلقة بعد إنتقال عدوى كورونا لابنتها

cbe0685792

المخرج جلال الشرقاوي في العناية المركزة

2021_4_14_3_35_11_489

تطورات الحالة الصحية لـ ناهد السباعي