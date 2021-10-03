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الأحد، 03-10-2021 09:32 م

شاهد ...الفنانة سهير رمزي في أحدث ظهور

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الوكيل الإخباري - تحل الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج السيرة، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc المصرية، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

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وبحسب بيان رسمي للبرنامج، تتحدث الفنانة سهير رمزي خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب. كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

 

تكشف أيضا تفاصيل تعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لا سيما قبل وبعد خلع الحجاب، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.





 

المصدر - هي 

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