الإثنين 25-10-2021
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الإثنين، 25-10-2021 10:53 ص

شاهد.. تعليق هنيدي على تألق محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

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الوكيل الإخباري - يتابع الممثل المصري الكوميدي محمد هنيدي الرياضة بشكل عام ويشجع مواطنيه الرياضيين في المحافل العالمية وهذا ما حصل سابقاً مع بيغ رامي حين نال للمرة الثانية على التوالي لقب مستر أولمبيا.

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ولا يخفى على أحد أيضاً تشجيع هنيدي للبطل المصري محمد صلاح خصوصاً بعد النجاح الكبير إثر انضمامه إلى نادي ليفربول الإنكليزي والذي تجلى بتحقيقه ثلاثة أهداف لفريقه في مواجهة مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

 

ونشر هنيدي صورتين لـ صلاح وعلق عليهما في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :""معجزات تتحقق"، و..قلناها من قبل.. الأفضل في العالم".

 

 

 

المصدر - الفن 

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