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السبت، 23-04-2022 10:49 ص

شاهد..سلوم حداد يبهر الجمهور في أحد مشاهد جوقة عزيزة

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الوكيل الإخباري - نال الفنان السوري القدير سلوم حداد إشادات جماهيرية كثيرة، بأحد المشاهد التي قدّمها في الحلقة السابقة من مسلسل "جوقة عزيزة"، حيث يشارك في البطولة عبر شخصية عازف الإيقاع "حمدي حميها".

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وتألق حدّاد في مشهد أُصيب خلاله بنوبة عصبية حادّة أدّت إلى ارتعاش وحركات لا إرادية في يده اليمنى التي يستخدمها في العزف على الطبلة، فخاض صراعاً معها وهو يصرخ: "شاكلها جنّي".

ومما جاء في تعليقات المشاهدين على أداء سلوم حدّاد المميز: "سلوم حداد نجم كبير ومبدع دائماً ودوره في هذا المسلسل رائع جداً وأقنع المشاهدين. تحياتي له ولفريق العمل"، "كان مشهد قوي وحقيقي فعلاً... المحترف بفن التمثيل سلوم حداد"، و"هيدا المبدع من العيار الثقيل... ونجم كبير وشكراً من القلب".

 

 

لها 

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