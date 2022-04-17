شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع فني ضخم خلال شهر

الوكيل الإخباري - العديد من المفاجآت والأسرار كشفتها شيرين عبد الوهاب للجمهور لأول مرة من خلال دردشة من القلب عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام، حيث نفت خبر حملها معلنةً عن تعرضها للإصابة بمرض في معدتها، كما كشفت عن أقرب أصدقائها في الوسط الفني وهي منة شلبي وعن أغنيتها المفضلة التي طرحتها قبل أيام وهي "يا معافر"، ومن خلال نواعم نكشف عن بعض المفاجآت في خطة شيرين عبد الوهاب المقبلة.



أغنيات سينغل

يبدو أن شيرين عبد الوهاب ترى في طرح ألبوم غنائي متكامل "فكرة قديمة"، كما وصفته، حيث أنها ستعتمد طريقة الأغنية تلو الأخرى في ألبومها الجديد، وهو ما بدأت به قبل شهر رمضان بطرح أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، على أن تستكمل باقي أغنيات الألبوم بعد رمضان مباشرة.

ومن المفترض أن تطرح شيرين ثلاث أغنيات مع بداية الصيف، على أن تصور أغنيتين فيديو كليب أيضاً قبل نهاية العام الحالي.

اضافة اعلان



مشروع شيرين

أما المشروع الذي أعلنت عنه شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية على الإنستغرام قبل فترة بعنوانSing with sherine ، فسيُطلق خلال شهر تقريباً وسيحمل مفاجآت خاصة لجمهور شيرين في كل دول العالم.

وتستعد شيرين لحفلاتها الغنائية بموسم الصيف التي تتضمن جولات عربية في كثير من الدول وبحفل غنائي ضخم في تركيا بشهر تموز/يوليو المقبل.

نواعم