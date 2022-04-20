الأربعاء 20-04-2022
الوكيل الاخباري

الداخلية: خطة شاملة وأمنية استعدادا لعيد الفطر

أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

كنعان: القدس خط أحمر وأولوية في الفكر الهاشمي

دعوة لتصنيع الغذاء محليا إثر الأزمات العالمية

الأردن يستضيف الاجتماع الطارئ للجنة الوزارية العربية بشان القدس

الضمان يوضح حول شروط صرف السلف لشراء سنوات الخدمة لغايات التقاعد

العمل تعلن عن استقبال شكاوى التأخر بإستلام التصاريح

الخلايلة: سجاد جديد لفرش المسجد الأقصى المبارك قريباً

الصحة للمواطنين: استغلوا رمضان للإقلاع عن التدخين

الغذاء والدواء: إتلاف 5 اطنان لحوم ودجاج خلال الأسبوع الثاني من رمضان

الأربعاء، 20-04-2022 12:47 م

سنوات الجريش يحافظ على الصدارة

173898Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - يواصل الجمهور التصويت اليومي على موقع "جوائز النقاد للدراما العربية" الذي يفتح باب التصويت يومياً على حلقات المسلسلات التي تُعرض، وذلك من أجل إصدار نتائج يومية بالمسلسلات التي تصدرت تصويت الجمهور.

اضافة اعلان

 

جاء في المركز الأول عن فئة المسلسلات العربية مسلسل "سنوات الجريش"، حيث حصلت حلقة الأمس على نتيجة تصويت وصلت إلى 10 آلاف صوت، ويليها في المركز الثاني مسلسل "نوح العين" بمجموع أصوات 9000 صوت، وجاء في المركز الثالث مسلسل "ظل" بـ3000.

نواعم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7617839a

عملية تصفية الحسابات تبدأ ونهاية مأساوية لسيد الأجنبي على يد توبة

image (1)

شاهد..هيا الشعيبي تثير الجدل بفيديو جديد

f53fa8e6-5ef5-4628-ba2f-432d1f27c7e7

لجين عمران تكشف أسباب رغبتها في إخفاء زواجها الجديد - فيديو

1770708_0 (1)

هنادي مهنا تكشف سر رشاقتها في 'مكتوب عليا'

image

'من شارع الهرم إلى' في مرمى الانتقادات

7566691-1309535626

شاهد - حلا شيحة تؤدي مناسك العمرة

أخبار متعلقة
9327721_1559123917

تيم حسن يشوق جمهوره لفيلم الهيبة - صورة

27-12-21-716466762

شيرين عبد الوهاب تستعد لمشروع فني ضخم خلال شهر

image (2)

محمد هنيدي يكشف أسباب توقف فيلم كينج سايز

stephanie-saliba(1)

فنانون مغاربة يشيدون بأداء ستيفاني صليبا في سنوات الجريش

bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e

رسالة غامضة من محمد رمضان - صورة

12_11

مي عز الدين حزينة وتكشف عن معاناتها في رمضان - صورة