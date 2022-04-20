سنوات الجريش يحافظ على الصدارة

الوكيل الإخباري - يواصل الجمهور التصويت اليومي على موقع "جوائز النقاد للدراما العربية" الذي يفتح باب التصويت يومياً على حلقات المسلسلات التي تُعرض، وذلك من أجل إصدار نتائج يومية بالمسلسلات التي تصدرت تصويت الجمهور.

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جاء في المركز الأول عن فئة المسلسلات العربية مسلسل "سنوات الجريش"، حيث حصلت حلقة الأمس على نتيجة تصويت وصلت إلى 10 آلاف صوت، ويليها في المركز الثاني مسلسل "نوح العين" بمجموع أصوات 9000 صوت، وجاء في المركز الثالث مسلسل "ظل" بـ3000.





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