الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: 417 ألف طن من القمح متعاقد على شرائها

الأوقاف تعلن بدء التسجيل الأولي للراغبين بالحج - رابط

صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

كشف سبب فرق الاسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق .. ليس ربحاً

189 مليون دولار حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

العقوبات تطال تطبيق سبيربنك الروسي في متجر آبل

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 703 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

هل استبدال الدولار بالجنيه المصري خطوة وشيكة؟

نوفاك يؤكد وجود صفقات باليوان لبيع موارد الطاقة الروسية

ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الثلث الأول من العام 2022

الثلاثاء، 12-04-2022 02:13 م

محمد هنيدي يكشف أسباب توقف فيلم كينج سايز

image (2)


الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري محمد هنيدي عن مصير فيلم "كينج سايز" الذي أعلن عنه قبل عامين، قبل انشغاله بتصوير فيلم "الإنس والنمس" الذي تم عرضه في 2021.

اضافة اعلان

 

وخصص هنيدي وقتاً للرد على أسئلة متابعيه عبر حسابه الخاص بموقع التاصل الإجتماعي ، ولم تخلو إجاباته من الكوميديا وخفة الظل، كما كشف عن مصير فيلم "كينج سايز" الذي كان يجمعه بالكاتب عمر طاهر والمخرج إسلام خيري.


وقال هنيدي إن مشروع الفيلم الذي تم طرح الإعلان التشويقي له، تم تأجيله لأسباب إنتاجية.


وكتب ردا على سؤال لأحد المتابعين: "المنتج وليد صبري قرر يأجله للأسف مع أنه حبيبي، لأنه لقى أن أعمال الجرافيك في تقليل طولي هتتكلف فلوس كتير جدا، خصوصا مع طولي الهائل، وأن مشكلة الطول هتحمل الفيلم تكاليف خرافية، فقررنا أننا نأجله شوية".


وأضاف: " يا أنا أقصر، يا الناس تطول أو يجي شتا برد شوية ف أكش ونصور الفيلم على طول".

 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
173-151313-egyptian-ad-top-youtube_700x400

الأول على يوتيوب.. إعلان مصري في صدارة الأكثر مشاهدة عالميا - فيديو

2022_4_11_18_38_33_882

شاهد- هجوم على رامز جلال بسبب مرض أحمد فتحي

8426036_1583486332

أنابيلا هلال تشجع متابعيها للتبرع بحملة المليار - فيديو

1712737_0

محمد رمضان ودينا الشربيني يقدمان مشاهد شيقة في المشوار

202204071224472447

بسبب مربوحة .. دعوى قضائية لوقف عرض الكبير اوي 6 - تفاصيل

على-صفيح-ساخن-1

الدراما السورية تستعيد تألقها في رمضان 2022 بمسلسلات مميزة

أخبار متعلقة
bfa2876a-6479-4c96-835a-83eca1f0730e

رسالة غامضة من محمد رمضان - صورة

12_11

مي عز الدين حزينة وتكشف عن معاناتها في رمضان - صورة

195bfb7d-7b43-4857-b4f5-be8223f7a433

إبن حنان ترك يحدث ضجة ويطلب الدعاء لوالدته بالشفاء

channels4_profile

محمود العسيلي يشوق الجمهور لعمله الجديد-فيديو

2022-637823677879124660-912

حسن الرداد يتصدر البوستر الرسمي لمسلسل بابلو - صورة