محمد هنيدي يكشف أسباب توقف فيلم كينج سايز

الوكيل الإخباري - كشف الممثل المصري محمد هنيدي عن مصير فيلم "كينج سايز" الذي أعلن عنه قبل عامين، قبل انشغاله بتصوير فيلم "الإنس والنمس" الذي تم عرضه في 2021.

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وخصص هنيدي وقتاً للرد على أسئلة متابعيه عبر حسابه الخاص بموقع التاصل الإجتماعي ، ولم تخلو إجاباته من الكوميديا وخفة الظل، كما كشف عن مصير فيلم "كينج سايز" الذي كان يجمعه بالكاتب عمر طاهر والمخرج إسلام خيري.



وقال هنيدي إن مشروع الفيلم الذي تم طرح الإعلان التشويقي له، تم تأجيله لأسباب إنتاجية.



وكتب ردا على سؤال لأحد المتابعين: "المنتج وليد صبري قرر يأجله للأسف مع أنه حبيبي، لأنه لقى أن أعمال الجرافيك في تقليل طولي هتتكلف فلوس كتير جدا، خصوصا مع طولي الهائل، وأن مشكلة الطول هتحمل الفيلم تكاليف خرافية، فقررنا أننا نأجله شوية".



وأضاف: " يا أنا أقصر، يا الناس تطول أو يجي شتا برد شوية ف أكش ونصور الفيلم على طول".

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