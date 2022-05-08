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الأحد، 08-05-2022 04:31 م

شاهد.. شام الذهبي بإطلالة رومانسية برفقة زوجها

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الوكيل الإخباري - أطلت إبنة الفنانة اصالة شام الذهبي برفقة زوجها أحمد هلال من خلال مجموعة صورة جديدة شاركتها عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي.

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وبدت شام بغاية السعادة برفقة زوجها حيث إختارا أن يقضوا فترة ما بعد الزواج في إحدى الدول الأوروبية وظهروا بإحدى الصور وهما يمارسان هواية التزلج.

 

إنتشرت الصور بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعل الرواد معها معبرين عن إعجابهم بها وعن محبتهم لشام.

 


 


 

 

الفن 

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