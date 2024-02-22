شاهد محمد عساف يبكي في أول ظهور بعد حرب غزة

الوكيل الإخباري - حلّ الفنان الفلسطيني محمد عساف ضيفاً في بودكاست "تخيل" الذي يعرض على "يوتيوب" مع الإعلامي طارق سكيك، وتحدّث عن المعاناة التي يعيشها أهل غزة بعد 4 أشهر من الحرب.



ولم يستطع ابن قطاع غزة، تمالُك دموعه أثناء الحديث عن الحرب، ووصف عساف شعوره "بالخجل والعجز، كونه غير قادر على تغيير أي شيء".



وأشار في حديثه إلى هول المشاهد المنقولة من القطاع قائلاً :"أهلنا في غزة شافوا اللي ما بنشاف في الأفلام".

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وتابع عساف: "في داخل كل أحد فينا غصة، خصوصي اللي الهم أهل في الداخل، نحن ومصدومون ومدمّرون".



وأوضح عساف التغيرات التي أسلفتها الحرب على شخصيته قائلاً :"ما حدث غيرني شخصياً، أفكر بكل شي وبشكل كبير".





وينحدر الفنان محمد عساف من منطقة خان يونس الواقعة في قطاع غزة، إذ شدد عساف على إصرار الغزيين على الحياة، مؤكداً "لا يمكن فقدان الأمل رغم التضحيات، غزة شعب ولّاد، والأمل بالله دوماً".

وبالحديث عن الحرب عبّر عساف عن محاولاته الدائمة بتقديم المساعدة لأبناء القطاع قائلاً:"حاولت الدعم بما يمكن، من خلال صوتي ومواقع التواصل الاجتماعي، وكنت أنشر عن الحرب بشكل مستمر".

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