شاهد...نينا عبد الملك تنشر الصورة الأولى لابنتها

الوكيل الإخباري - تفاعل المتابعون مع أول صورة نشرتها الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك لإبنتها بعد أيام من ولادتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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وظهرت نينا طبيعية وعفوية بدون مكياج، كما بدا عليها التعب، خصوصا أن الصورة إلتقطت بعد أيام من ولادتها طفلتها الثانية.

وكانت عبد الملك حريصة على إخفاء ملامح وجه إبنتها كما فعلت سابقاً مع طفلها الأول شان.



وأثارت الصورة إعجاب الجمهور وإنهالت عليها التعليقات ، مهنئينها بالسلامة وسلامة طفلتها، كما تغزلوا بجمالها وعفويتها.





المصدر - الفن