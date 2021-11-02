ظهور نادر لإبن نوال الزغبي - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تجمعها بإبنها جوي ديب.



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يعدّ هذا من الإطلالات النادرة لجوي، حيث أننا لا نجده كثيراً في منشورات نوال الزغبي، ولفت أنظار المتابعين بوسامته، واعتبروا أنه كبر بالعمر وأصبح شاباً جميل الطلة.

وعلقت نوال على المنشور مؤكدة أن السبب وراء إختفاءه عن مواقع التواصل الإجتماعي، هو أنه لا يحب الصور والظهور كثيراً، وقالت: "صار شاب.. الله يحمي كل اولاد العالم.. اول مرة جورجي بيقبل يتصوّر".

كما برز تعليق الفنان اللبناني رامي عياش الذي قال: "الله يحميه".



المصدر - الفن