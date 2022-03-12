شاهد - هند البلوشي تنهي خلافها مع شقيقتها مرام

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي تصالحها مع شقيقتها الفنانة مرام البلوشي، من خلال نشرها فيديو رصتا خلاله مع أختهما الثالثة الفنانة مي البلوشي.



وأطلت الشقيقات البلوشي في معرض العطور في العاصمة السعودية الرياض، والذي حضره عدد كبير من الفنانات والفاشينيستات وشهيرات الـ"سوشيال ميديا"، على غرار: أحلم الشامسي، وإلهام الفضالة، وشهاب جوهر، ورهف القحطاني، وفوز الفهد، ويعقوب بو شهري، وبدور البراهيم، والدكتورة خلود.

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وكانت هند البلوشي دخلت أخيراً في نوبة من التأثر والبكاء أمام عدسة الكاميرا، خلال سؤالها عن الخلاف مع شقيقتها الفنانة مرام البلوشي.



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