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الخميس، 30-12-2021 01:29 م

شركة سيارات شهيرة تحذف إعلان عمرو دياب وتعتذر

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الوكيل الإخباري - تعرّض الإعلان الذي قدّمه النجم عمرو دياب لإحدى ماركات السيارات الشهيرة إلى إتهامات عدّة بالتحريض على التحرش حيث ظهر "الهضبة" في الإعلان وهو يقود السيارة ويكاد يصدم سيدة جميلة تلتفت اليه غاضبةً فيُعجب بها، فيستغل خاصية التقاط الصور من خلال الكاميرا الأمامية للسيارة، ويأخذ صورة لهذه السيدة، ويرسلها الى هاتفه النقال... واعتبر الجمهور أن الإعلان يحرّض على التحرش.

اضافة اعلان

 

وبدورها أصدرت الشركة المصنِّعة للسيارة بياناً أعلنت فيه عن حذف الإعلان، واعتذرت بالتالي للجمهور. وجاء في البيان:" تحرص الشركة على مشاعر المجتمعات التي تعمل فيها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكل أشكاله نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تلفزيوني للسيارة في مصر".

 

وأضاف البيان: "المشهد يسلّط الضوء على خاصية Connected cam، وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصمَّمة لالتقاط لحظات قيادة فريدة، بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب والذي اعتبره البعض مشهداً غير لائق".


واختتم البيان: "لذا اتخذنا قراراً بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسيارة، ونقدّم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".

لها

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