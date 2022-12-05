شريف منير يكشف أسرار مهنة التمثيل

الوكيل الإخباري-أكد الفنان شريف منير أن مهنة التمثيل من أصعب المهن التي يمكن أن يمارسها أي شخص، مبرراً كلامه بأن ساعات العمل الطويلة التي يقضيها الممثل في العمل وتصل إلى 24 ساعة تصوير من دون توقف، هي التي تجعل التمثيل مهنة صعبة، مضيفاً أن تجسيد أكثر من شخصية قد يصيب الممثلين بالاكتئاب أحياناً إذ قال: "أحياناً بنصور بملابس صيفي وإحنا في عز الشتاء وبنكون متلجين".



وأضاف شريف في تصريحات صحافية أن نجوم هوليوود يذهبون إلى طبيب نفسي بعد تجسيد دورهم في كل عمل حتى يستطيعوا الخروج من الشخصية التي قدّموها... وتابع: "أنا مش بروح لدكتور نفسي لكن عندي علاجين مهمين وهما إني بسمع قرآن وبصلّي... هو في أحلى من أنك تكون ساجد؟ أنا بسجد وأقول لربنا أنا تعبان وولادي تعبانين... ويا رب خليك جنبي المهم تكون مقتنع بكدة، إلا إذا كنت في أزمة كبيرة تحتاج لعلاج لكن أنا بخاف من أدوية الطب النفسي ويمكن الناس تقول عليا متخلف".

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واستكمل: إحنا بنشتغل 24 ساعة متصلين زي ظابط المباحث ووكيل النيابة، ممكن الساعة تلاتة الصبح يقوم على جريمة قتل ويلبس في عز الشتا وينزل يبص على الجثة ويفكر في القضية لأنه لازم يجيب حق اللي اتقتل، وإحنا في التمثيل علشان بنلعب شخصيات كتير الموضوع بيكون مرهق، علشان كدة بتمنى أن الدخلاء على المهنة واللي عاوزين شهرة يمشوا علشان ده تعب إحنا بنعمل رسالة بجد".



واختتم شريف منير حديثه قائلاً: "إحنا مش مليونيرات زي الناس ما فاكرة، أنا نفسي بعاني من غلاء الأسعار والناس بتقول لي إنت عايش في مية البطيخ، لأن الشخص العادي لما يكون عنده عربية متواضعة ويقف في حتة ويجي له المنادي هيدي له جنيه أو 2 جنيه لكن أنا بدي حاجة تانية، فالمسألة نسبة وتناسب... أنا عليا أقساط أنا وأحمد السقا وكريم عبد العزيز الدنيا كلها عندها مشاكل والدنيا ما بقتش زي الأول حد عارف أنا بندفع ضرايب قد إيه؟".



لها

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