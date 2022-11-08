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ابراهيم أبو الخير يبوح لـ الوكيل : عشت 25 يوماً من العذاب ! - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير لموقع الوكيل الاخباري تفاصيل الوعكة الصحية التي المت به مؤخرا وما رافقها من احداث مؤلمة في رحلة العلاج .

عشت " 25 يوماً من العذاب" ...  قال ابو الخير : " وذلك بعد ان وقعت على قدمي وتعرضها لإصابة ، ثم ذهبت الى المستشفى حيث قاموا بتصويرها 3 صور اشعة ، ليخبروه بعدها انه تعرض فقط لرضوض بالقدم " .

واضاف انه قام بمتابعة عمله في تصوير احد المسلسلات وهو يعاني من الالم الشديد بقدمه ، وعندما استمر الالم ذهب الى المستشفى ليطلب منه الطبيب اجراء صورة رنين مغناطيسي .

واشار ان الطبيب تفاجأ انه مصاب بكسر في المفصل ، وانه يجب ان يجري عملية جراحية على الفور ، حيث كان من الضروري ان يقوم بتركيب " 3 براغي " بقدمه .

وتحدث الفنان الاردني المحبوب عن الصعوبات التي تعرض لها لاجراء العملية بسبب التأمين الصحي لنقابة الفنانين الذي يحتاج الى الموافقات  لدفع سعر " البراغي " واجراء العملية .

واشار ان مدير المستشفى اوعز بعد التأخر بالرد من قبل شركة التأمين بإجراء العملية ، حيث اضطر لدفع ثمن "البراغي " على حسابه الخاص ، كما قام بدفع 20 % من تكاليف العملية .

وفي نهاية حديثه مع موقع الوكيل الاخباري وجه ابو الخير رسالة حول ما يعانيه المواطن الاردني بشكل عام من مشقة العلاج وتأمين متطلبات الحياة الكريمة في وطنه .

وتساءل عن الدعم المعنوي الذي يجب ان يحصل عليه فنان اردني مثله ، بعد ان قدم 226 مسلسلاً للدراما الاردنية ، اضافة الى 116 مسرحية ، وغيرها من الاعمال التي نالت الشهرة على مستوى العالم .

واشتهر الفنان أبو الخير  بأدوار الشر الأقرب إلى الكوميديا،وبالأدوار الفنية المعقدة ، وعرفه جمهوره أكثر من خلال دوره بشخصية "صبري" في مسلسل ام الكروم، وفليحان بمسلسل وضحا وابن عجلان.

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