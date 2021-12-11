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السبت، 11-12-2021 11:39 ص

شيرين تحسم الجدل حول إقدام طليقها على ضربها وحلق شعر رأسها

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الوكيل الاخباري - حسمت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، الجدل المثار بعد ظهورها الأخير خلال حفلها في أبو ظبي حليقة الرأس.

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وعبرت شيرين في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت، عن استيائها بسبب الأخبار المتداولة حول تورط طليقها، المطرب حسام حبيب، في حلاقة شعر رأسها.
وقالت: "ليه ميكونش لوك جديد، ليه ميكونش تغيير، ليه ميكونش أنا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟".


وتساءلت: "ليه فرضتوا السيء والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني"، في دلالة على تبرئتها لطليقها من الاتهامات التي طالته بتورطه في الاعتداء عليها وحلق شعر رأسها بالقوة عقب انفصالهما.


ومضت شيرين مخاطبة جمهورها معتبرة أن تلك الاتهامات جاءت بسبب حب الجمهور لها وغضبه بعد صدمته بظهورها بدون شعر، ومؤكدة أنها تستمد قوتها منهم، إذ قالت: "أنا قوية بيكم بس محبش حبكوا ليا يخليكم متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين".

 



وأحيت النجمة المصرية أمس الجمعة، حفلا غنائيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن حفلات مهرجان "أم الإمارات"، وصعدت على المسرح ليتفاجأ الحضور بإطلالتها غير المتوقعة.


وكانت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، قد أعلنت مؤخرا أن شيرين وزوجها حبيب، انفصلا بالفعل، لتثير جدلا واسعا قبل أن تخرج شيرين عن صمتها وتؤكد الانفصال.


وطالبت الفنانة المصرية بعد ذلك الصحافة والإعلام باحترام خصوصياتها، موضحة أن "أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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