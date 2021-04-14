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الأربعاء، 14-04-2021 11:46 ص

صباح الجزائري تُحدث ضجة بتصريحاتها عن 'باب الحارة'

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الوكيل الاخباري - انتقدت الفنانة السورية صباح الجزائري الموسم الجديد من مسلسل "باب الحارة" في جزئه الـ11، والذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي.

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وأكدت في لقاء تلفزيوني أنه لا يشبه العمل الأصلي الذي كانت تجسد فيه شخصية "أم عصام"، متهمةً القائمين على الموسم الجديد بأنهم يستثمرون نجاح الأجزاء السابقة من المسلسل.


وأشارت الجزائري إلى أنها لن تتابع الجزء الحالي، قائلةً: "اكيد ما بيشبه باب الحارة هذا عمل مختلف سموه نفس الاسم".

 

وأوضحت أنها شاركت في تسعة أجزاء من مسلسل "باب الحارة" مع المخرج بسام الملا صاحب المشروع والفكرة والنجاحات.


وجاءت تصريحات صباح الجزائري بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها تصريحات النجم عباس النوري والتي وصف فيها المسلسل الجديد بـ"سندويشة فلافل بايتة".

 

لها

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