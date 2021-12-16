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الخميس، 16-12-2021 12:01 م

صدور الحكم النهائي في قضية عمرو أديب تجاه محمد رمضان - صورة

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الوكيل الإخباري -  صدر أخيراً الحكم النهائي في الدعوى القضائية المرفوعة من الفنان المصري محمد رمضان ضد الإعلامي المصري عمرو أديب بتهمة السب والقذف والتي طالب فيها بتعوض قدره مئة ألف وجنيه واحد عن الأضرار التي لحقت به من جراء هجوم أديب عليه في إحدى حلقات برنامجه "الحكاية" انتقده فيه عقب نشره لفيديو «الفلوس» الذي نشره الفنان بعد خسارته قضية الطيار أشرف أبواليسر.

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وجرت تبرئة عمرو أديب من التهم المنسوبة إليه وفق ما أعلنه محاميه طارق جميل سعيد في صفحته على موقع للتواصل الاجتماعي، : فكتب :"العظماء يكفيهم أسماؤهم".

 

 

 

 

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