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الإثنين، 25-09-2023 01:27 م

صورة - رسالة مؤثرة من أحمد سعد لابنته

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الوكيل الإخباري- من الرسائل القليلة التي يوجّهها النجم أحمد سعد لابنته الكبرى "جودي"، واحدة مؤثرة ، حيث نشر صورة تجمعهما معاً عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "هعيش عمري كله معجب بيكي وبتعجبني صورتي في عنيكي وبحس قدامك بإنك أعظم إنجازاتي".

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وأضاف: "بجد أنا بحبّك جداً جداً، كل سنة وإنتي طيبة يا روح قلب أبوكي".


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف من متابعيه الذين ركزوا على إبنته التي باتت شابة جميلة، مشيرين إلى أنها لا تشبهه، في حين لم يسلم النجم المصري من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إهماله لطفلتيه من مصممة الازياء علياء بسيوني، معتبرين بأنه يهمل الطفلتين ولا يتحمل مسؤوليتهما.

يُذكر أن لأحمد سعد 4 أبناء، هم: ابنة وابن من زوجته الأولى واسماهما “جودي” و"أحمد"، وابنتان من علياء بسيوني، بينما فشل زواجه من ريم البارودي وسمية الخشاب ولم يُثمر عنه أطفال.

 


 

لها

 




 

 


 

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