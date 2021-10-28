الخميس 28-10-2021
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الخميس، 28-10-2021 01:33 م

صورة نادرة لزوجة الوليد مقداد تضج مواقع التواصل الإجتماعي

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الوكيل الإخباري - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ نور غسان مقداد زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد قريبة جدا لوجهها.

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وتعتبر هذه الصورة نادرة لانه لا يوجد اي صورة لها على صفحاتها الاجتماعية بهذا القرب وبهذا الوضوح لملامح وجهها.

 

وعلق المتابعون على جمال نور الاستثنائي والطبيعي فهي لا تضع المكياج بكثرة وتعتمد على البساطة في ستايلها كما تغزل كثر بلون عينيها وشكلها بالاجمال.

 

يذكر ان الثنائي تزوج في شهر آب الماضي في زفاف استثنائي حضره الأقارب والاصدقاء من الطرفين نور والوليد.

 

 

 

 

المصدر- الفن 

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