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الأحد، 03-04-2022 11:20 ص

ظهور أبناء تامر حسني في أحدث أغانيه بمناسبة رمضان -فيديو

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الوكيل الإخباري - ظهر نجم الجيل تامر حسني في الاستوديو، وهو ينهي اللمسات الأخيرة لأغنية شهر رمضان، التي يشاركه فيها أولاده الثلاثة لأول مرة.

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ونشر تامر مقطعاً من الأغنية التي يقدمها بمناسبة قدوم شهر الخير برفقة أبنائه: (تالية، وأمايا، وآدم)، وعلق على الصورة: "كورال تالية، وأمايا، وآدم تامر حسني، بس هنا آدم كان نام مني عشان سجلنا 40 تراك عشان يطلعوا كتير بغنوا".

وأضاف أنه أحب أن يشاركه أولاده لأول مرة في الاستوديو، وأن يكون أول ما يغنونه كلاماً جميلاً وهادفاً، وله معنى كبير، وهو أغنية "رمضان كريم)، مشوقاً جمهوره للفيديو كليب.

وأغنية "رمضان كريم"، التي قدمها تامر لأول مرة مع أبنائه الثلاثة هي من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور، وتوزيع موسيقي محمد ياسر، والكورال لأولاده.

 

 

 

 

زهرة الخليج 

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