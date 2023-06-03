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السبت، 03-06-2023 09:38 ص

عادل إمام يقاضي وزير المالية المصري... اليكم ما حصل

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الوكيل الإخباري - تقدم النجم المصري الشهير، عادل إمام، بطعن قضائي ضد وزير مالية بلاده، وذلك على خلفية فرض ضرائب مستحقة عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من 207 آلاف دولار أميركي.

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وأوضح المحامي خالد الأشواح، قد طالب في دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وقف قرارا لجنة الطعن بمأمورية الضرائب والتي قدرت مبالغ قيمتها 6.4 مليون جنيه على الفنان عادل إمام، عن مسلسلات "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"مسلسل فلانتينو".


وذكر المحامي في معرض الدعوى أن اشتراك عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام" معفى من ضريبة القيمة المضافة باعتبار أنه قد جرى تصويره داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسلسلي عوالم خفية وفلانتينو.


وأشارت الدعوى إلى أن قرار اللجنة قد جاء مجحفاً في حق عادل إمام، مما جعله يطعن بـ"بطلان قرار اللجنة لأنه تم احتساب ضريبة القيمة المضافة عن أعمال فنية هي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة".

وأوضحت الدعوى أن "خضوع الوعاء للضريبة جاء على سبيل الحصر بهذه الأعمال التي نفذت داخل البلاد بالمنطقة الحرة والأعمال التي نفذت خارج البلاد وأن الأعمال التي قام بها الطاعن نفذت داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وهي معفاة ولم تقدم المأمورية دليل واحد على أن هذه الأعمال تخضع للضريبة وإنما اكتفت بإخضاعها بالمخالفة للقانون".


الحرة 

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