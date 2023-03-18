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السبت، 18-03-2023 12:24 م

عبد المنعم عمايري يحسم حقيقة دخول ابنته الوسط الفني

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الوكيل الإخباري- نفى الممثل السوري عبد المنعم عمايري، الأنباء التي ترددت عن دخول ابنته سلمى الوسط الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "وصايا الصبار" كمساعدة مخرج مبتدئة.

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وخلال حديثه مع "فوشيا"، أعرب عمايري عن سعادته بعدول ابنته عن قرار دخولها المجال الفني، قائلا: "قعدت مدة ربع ساعة في كواليس العمل وبطّلت، ما عجبها الموضوع، وأنا سعيد بقرارها لأن هذه المهنة شاقة جدا".


هذا وتطرق الممثل السوري إلى الدور الذي لعبه الإعلام في الترويج لخبر دخول ابنته الوسط الفني، مشيرا إلى أن الأمر اقتصر على رغبتها في المشاركة كمخرجة متدربة خلال فصل الصيف، لكن سرعان ما عدلت عن قرارها.

 

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