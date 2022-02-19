عمرو دياب يستعد لإحياء حفل فني في الرياض

الوكيل الإخباري - بدأ الفنان المصري عمرو دياب الترويج لحفله الجديد الذي سيحييه في العاصمة السعودية الرياض، يوم 24 فبراير الجاري.



وقام النجم الملقب بالهضبة بنشر بوستر الحفل على حسابه الرسمي في موقع تويتر، وعلّق عليه بعبارة جاهزين، حيث تفاعل عشاق الفنان المصري مع البوستر بشكلٍ كبيرٍ، وعبّروا عن شوقهم للقائه، وأكدوا استعدادهم لملء المسرح.



من جهةٍ أخرى أعلنت الشركة المنظمة للحفل عن طرح تذاكر الحفل على الإنترنت، بدءاً من مساء يوم 18 فبراير، ودعت الأشخاص الراغبين بحضور الحفل إلى الإسراع لحجز مكانهم فيه.



يُذكر أنّ الفترة الماضية عرفت نشاطاً كبيراً للهضبة في السعودية، حيث أحيا عدّة حفلات فيها خلال مشاركته بموسم الرياض، حضرها عدد كبير من جمهوره في منطقة الخليج العربي.

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