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الأربعاء، 24-05-2023 04:40 م

عمرو مصطفى يتصالح مع أسرة أم كلثوم

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الوكيل الإخباري- في خطوة مفاجئة، أعلن الملحن المصري عمرو مصطفى التصالح مع أسرة كوكب الشرق، بعد تقدم أسرة أم كلثوم، ممثلة في حفيدة شقيقتها، جيهان الدسوقي ببلاغ للنائب العام، بدعوى تقديم مصطفى مصنف غنائي بصوت سيدة الغناء العربي باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون إذن كتابي مُسبق من ورثة الراحلة.

ونشر عمرو مصطفى مقطع فيديو يوثق عملية التصالح، حيث استقبله المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي جيهان الدسوقي، في مكتبه، مؤكداً عدم تقديمه أي عمل فني بصوت أو بصورة كوكب الشرق، إلا بعد الحصول على موافقة ورثتها، فيما أعلن قنطوش التراجع عن البلاغ المقدم ضد الملحن.

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وعلق عمرو مصطفى على فيديو التسوية بين الطرفين، عبر حسابه على إنستغرام: "شرفت بلقاء السيد ياسر قنطوش محامي ورثه السيدة أم كلثوم، وتم الاتفاق وتسويه جميع سوء الفهم مع السيده جيهان الدسوقي".


وبهذه التسوية، يؤكد عمرو مصطفى استمراريته في مشروعه الموسيقي القائم على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم أغان جديدة من ألحانه وكلماته، مملوكة له قانوناً، ولكن ليس بصورة أو بصوت أم كلثوم، وفي حال اللجوء إلى ذلك، فلن يتم سوى بموافقة الأسرة المسؤولة عن إرث كوكب الشرق.


ووجه المحامي رسالة شكر لمصطفى، وقال في الفيديو: "كل الشكر والتقدير للفنان عمرو مصطفى لطرقه الباب من بيته، وسيتم إرجاء البلاغ وتم التواصل مع جيهان الدسوقي، وعمرو سيأخذ تعاقداً وتنازلاً عما يقدمه بشكل جديد".

 


وكان قد أوضح مصطفى آلية استخدامه للثورة الموسيقية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مؤكداً صياغتها بطريقة إيجابية لإنتاج موسيقى جديدة تنهض بالملحنين.

 

 

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