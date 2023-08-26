السبت 26-08-2023
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السبت، 26-08-2023 04:19 م

فايا يونان تعلق على تشبيهها بفيروز

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الوكيل الإخباري- علقت الفنانة السورية فايا يونان على تشبيه البعض صوتها بصوت الفنانة اللبنانية فيروز، معتبرة أن ذلك التشبيه دليل على حب الجمهور لها ومكانتها لديهم.

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ولفتت في لقاء لها مع موقع القاهرة 24 الإخباري قبل حفلها في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في القاهرة، أن ذلك التشبيه يحملها مسؤولية كبيرة ولا تتبنى وجهة النظر تلك.


وأضافت: "أكيد اللي بيكتبوا كده بيكون من محبتهم وأكيد بيحبوا السيدة فيروز، هي مسؤولية كبيرة، ومش بيظلمني ولكن لا أتبنى هذا التشبيه".


ووجهت الشكر إلى الجمهور لتشبيهها بفيروز لكن الأمر يضعها أمام مسؤولية أكبر منها خاصة أنه لا يوجد من لا يحب فيروز، مؤكدة أن طريقة الغناء والموسيقى بينهم مختلفة.


وتابعت: "طريقة الغناء والنمط الموسيقي مختلف وهذا شيء من عند الله، وممكن تكون خامة الصوت فيها شبه، وأنا بغني للسيدة فيروز زي أي حد، مفيش حد مبيحبهاش في الوطن العربي، ولكن أنا لا أتبنى هذا التشبيه، ولكن بشكر الناس عليه وعارفة إن ده نابع من المحبة ولكن بيحملني مسؤولية وحاجة أكبر مني".

 

ليالينا


 




 

 


 

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