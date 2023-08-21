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الإثنين، 21-08-2023 08:49 ص

احدث ظهور لشقيقة مروان خوري الاعلامية الشهيرة

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الوكيل الإخباري- أحيا الفنان اللبناني مروان خوري حفلا غنائيا مميزا في زغرتا، جمعه بالفنان اللبناني آدم، بحضور جماهيري ضخم من مختلف المناطق اللبنانية، حيث طغت الاجواء الحماسية على الحفل، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل، أظهرت الاجواء المميزة التي خلقها كل من مروان وآدم، معبرين عن حبهم الكبير لهذين الفنانين وسعادتهم بهذه الاجواء الحماسية التي يخلقانها في كل حفل.
اللافت كان ظهور شقيقة الفنان مروان خوري، الاعلامية اللبنانية منى خوري، حيث فاجأته على المسرح وعمدت الى تقديمه للجمهور بقصة خاصة وبطريقة مميّزة وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

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وفي التفاصيل، صعدت شقيقة مروان خوري على المسرح وقدمته بطريقة مميّزة اذ تحدثت عن طفولته فقالت: "مروان اللي من خلالكم صار نجم كبير وحلق بسما لبنان والعالم، مروان رح أحكي عنه لما كان صغير، كنا نقعد ببيت دافي، ببيت حنون، صغير كتير، يقعد يكتب عن لبنان وعن الأم والحب، وحتى بوقتها يكتب عن انقطاع الكهربا".


وتابعت: "بس هو يعرف أنه لما بتنقطع الكهربا في ضوء اسمه الموهبة في ضوء اسمه الفن اللبناني الأصيل"، لتكمل تقديمها له وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 


 

الجديد


 




 

 


 

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