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الأربعاء، 16-03-2022 04:57 م

فضل شاكر يطلق أغنية العزيز

فضل-شاكر


الوكيل الإخباري - أطلق الفنان فضل شاكر آخر الأعمال، من الـ “ميني ألبوم، بجامل ناس” تحت عنوان “العزيز”، حيث ضم الـ “ميني ألبوم، بجامل ناس” اللهجات، المصرية واللبنانية والخليجية، تم إطلاقها تباعا، لتكون آخر تلك الأعمال أغنية العزيز.

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وقدم شاكر في هذا الألبوم أعمالا أيقظت الأحاسيس، ونالت إعجاب الجمهور، وحققت ملايين المشاهدات، حيث أبدع الشاعر فيصل الشعلان في تضمين مفردات أغنية العزيز بعبارات جميلة ولغة شاعريّة سلسلة.


ويعد فضل شاكر من الأصوات التي تمتلك مساحات صوتية وطبقات موسيقية واسعة وإجادته الغناء للمقامات الشرقية بشجن صوته وإحساسه العالي الذي يأخذك إلى أبعد الحدود.

 

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