فنانة شهيرة تعلن طلاقها -صورة

الوكيل الإخباري- انفصلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد 3 سنوات من الزواج ولجأ الثنائي إلى حذف صور بعضهما البعض من مواقع التواصل الاجتماعي وإلغاء المتابعة على تطبيق إنستغرام.

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وأعلنت غادة عبد الرازق الأمر في تصريحات مقتضبة لبعض الصحف الفنية قائلة: "ربنا يكتب الخير لكل حد فينا بإذن الله، وهنفضل طول عمرنا أصدقاء بإذن الله".



وجاء ذلك بعد انتشار الشائعات عن انفصال غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة، ووقوع الانفصال بالفعل خلال العالم الماضي قبل أن يعودا في ديسمبر 2022.





ليالينا

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