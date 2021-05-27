الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 10:54 ص

فنان مغربي يعلن اعتزاله ويتبرأ من أعماله بشكل مفاجئ!.. صورة

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المغربي هاشم البسطاوي عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي قرار اعتزاله بشكل مفاجئ، صادماً الجمهور بإعلان براءته من أعماله الفنية.

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وقال البسطاوي في منشور عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام": "انا بريء أمام الله من كل الأعمال التي اشتغلت فيها وأسأل الله أن يغفر لنا جميعاً… وكاع الصور المنشورة لي بغا يحيدها غادي نكون من الشاكرين… شكراً والله ولي التوفيق".


وهاشم البسطاوي هو ابن الفنان الراحل محمد البسطاوي والشقيق الأصغر للفنان أسامة البسطاوي، وباعتباره ينتمي الى عائلة فنية، دخل مباشرة مجال التمثيل وتخرّج في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، قبل أن يقدّم مجموعة من الأعمال التلفزيونية والسينمائية مثل "لوبيرج" ومسلسل "الدنيا دوارة"، كما شارك في فيلم "حياة" لرؤوف الصباحي.

 


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