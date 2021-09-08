فوز نور طربيه في الموسم الثاني لمسابقة المواهب الفنية التشكيلية

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة World Art Collector انتهاء تصوير الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الفنية التشكيلية World Art Collector Incubator بعد سلسلة من المراحل التحكيمية التي خاضها ستون فناناً وفنانة.

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وفازت في المسابقة التي جرت بإشراف لجنة تحكيمية متخصصة، المصورة نور طربيه البالغة من العمر ٢٤ عاماً.

وأعلن منتج ومقدم البرنامج الإعلامي منير الحافي أن "نجاح نور طربيه في الموسم الثاني، يؤكد أن فن التصوير الفوتوغرافي صار جزءاً مهماً من الفن البصري الحديث".

وأشار إلى أن "الفن التشكيلي في لبنان يشهد نقلة نوعية في ظل الاهتمام المتزايد من هواة الفن ومقتنيه".

واعتبر أن "الثقافة جزء مهم من تاريخ لبنان والمحيط العربي ومن حاضره ومستقبله وهذا ما تريد المنصة تثبيته والعمل على نشر الثقافة والفن اللبنانيْين في العالم أجمع".

وختم: "WACI هو برنامج أول من أفكار عدة تخطط لها المنصة. ومنها برنامج قريب الإصدار، يتناول ريادة الأعمال في لبنان".







المصدر - لبنان 24