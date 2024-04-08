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الإثنين، 08-04-2024 11:45 ص

فيديو - اختطاف البلوغر العراقية داليا نعيم

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الوكيل الإخباري - لف الغموض مصير بلوغر عراقية خلال الساعات المنصرمة، وسط جو من البلبلة.

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فقد وثقت كاميرات مراقبة لحظة اختطاف ناشطة عراقية شهيرة على مواقع التواصل، من منطقة المنصور غربي بغداد.

وانتشر المقطع المصور بشكل واسع على منصات التواصل لاسيما "إكس" وفيسبوك، فيما أفادت بعض الحسابات ووسائل الاعلام إلى أن المختطفة هي داليا نعيم، التي توصف بـ "باربي العراق".

 

 

 

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