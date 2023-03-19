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الأحد، 19-03-2023 03:57 م

فيديو - بعد فوزها بـ"سعودي أيدول".. همس فكري تكشف أسراراً عن حياتها الخاصة

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الوكيل الإخباري- بعد فوزها بلقب "سعودي آيدول" في موسمه الأول، كشفت الفنانة همس فكري عن بعض المعلومات الشخصية عنها لتعريف جمهورها الجديد على نفسها وعن حياتها.

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وظهرت الفنانة الشابة في مقطع فيديو عبر سناب شات، بثته بإسمها الحقيقي وهو زينب، لافتاً إلى أن همس فكري هو اسمها الفني الذي تعتمده، وبأن عمرها 29 عاماً.

ولفتت إلى أن مسيرتها الغنائية ليست وليدة اللحظة، بل هي تغني في الأعراس منذ 15 عاما.


وأكدت أن اسمها غير معروف في السابق، لأنها لم تكن تحب التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الشابة السعودية أنها ورثت موهبتها من والدتها، الفنانة أماني الشافعي، والتي كانت معروفة كفنانة أعراس كذلك.


واختتمت حديثها بتوجيه الشكر لكل من دعمها في التصويت، ودفعها إلى الفوز ونيل لقب "سعودي آيدول".


 

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