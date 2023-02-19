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الأحد، 19-02-2023 02:22 م

فيديو نادر لدنيا سمير غانم من عام 2002

d-29-فيديو-نادر-دنيا-سمير-غانم-تغني-تتر-مسلسل-يحيى-الفخراني


الوكيل الإخباري- تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادراً للفنانة دنيا سمير غانم عمره 22 عاما، تظهر فيه وهي تغني تتر مسلسل "للعدالة وجوه كثيرة" الذي شاركت فيه مع يحيى الفخراني ووالدتها دلال عبد العزيز.

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تم تصوير الفيديو من احتفالية رأس السنة 2002، وظهر فيه الفنان الراحل سمير غانم يقف ويقدم ابنته، وظهرت دنيا تطلب من كل المشاركين في المسلسل الذين تواجدوا في الاحتفالية أن يتفاعلوا معها.


وظهر في الفيديو النجوم فردوس عبد الحميد والمخرج محمد فاضل والمؤلف مجدي صابر ورجاء الجداوي وأحمد سلامة وغيرهم من النجوم.

 

يذكر أن دنيا سمير غانم تعود لجمهورها بمسلسل جديد في رمضان 2023، بعنوان "صراع الفصول" ويتكون من 15 حلقة ويخرجه إسلام خيري، ويشارك فى بطولته محمد سلام، بيومي فؤاد، سيد رجب، سلوى خطاب وخالد الصاوي وهالة فاخر ومايان السيد وعدد آخر من الفنانين.

 

 

 

لها

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