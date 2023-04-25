الظهور الأخير للممثل الراحل محمد قنوع في أحد مساجد دمشق .. فيديو

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، قالوا إنه آخر ظهور للفنان السوري محمد قنوع، الذي توفي قبل أيام بشكل مفاجئ إثر أزمة قلبية حادة.



والفيديو الذي تم تداوله، يظهر قنوع وهو يحيي ليلة القدر في احد مساجد دمشق ، وبدا متأثرا بشدة وراح يبكي على صوت قارئ القرآن، حيث قال المتابعون إنه كان يشعر برحيله وبدا وكأنه يودع جمهوره.



وشيع الأحد جثمان الراحل محمد قنوع، حيث نقل المشيعون جثمانه من مستشفى الشفاء إلى مسجد المزّة الكبير حيث تمت الصلاة عليه بمشاركة عشرات نجوم الفن والمشاهير، وعائلته وأصدقائه.

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روسيا اليوم