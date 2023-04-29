فيديو - هذا ما قالته الفنانة شيرين لحظة سقوطها على المسرح

الوكيل الإخباري - في ردة فعل عفوية ووسط تصفيق حار من الجمهور، استعادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قواها ووقفت مجددا بعدما سقطت أرضا على المسرح أثناء إحياء حفلتها في دبي.

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وتعرضت صاحبة "آه يا ليل" لموقف محرج أمام حضور جماهيري ضخم، في حفل يعد الأول لها بعد غياب عن جمهورها ومحبيها.



تطالب بتعويض!

وسقطت على المسرح حينما كانت ترجع للوراء بسبب السماعات، إلا أنها نهضت بمساعدة الحراس تقول: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولو شوفوا شيرين وقعت.. بس ميقعش إلا الشاطر".



ومازحت الفنانة جمهورها قائلة: "شوفوا رجلي ازرقت إزاي.. هطلب تعويض كبير يلا خلينا نؤمن مستقبل العيال".



يشار إلى أن الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت بدأت حفلها بأغنية "خد قلبي مني"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.



إلا أن فيديو لحظة سقوطها شغل وسائل التواصل الاجتماعي بعدما انتشر كالنار في الهشيم.

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