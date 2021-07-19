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الإثنين، 19-07-2021 11:18 ص

فيلم وثائقي جديد يكشف حقيقة تبني أنجلينا جولي ابناً ليس يتيماً

angelina maddox


الوكيل الإخباري - كشف الفيلم الوثائقي الجديد للمخرجة إليزابيث جاكوبس تفاصيل عميلة التبنّي اللاأخلاقية التي كانت تحصل في كمبوديا وتم التطرق الى موضوع اثار الجدل وهو حقيقة ان يكون ابن أنجلينا جولي بالتبنّي مادوكس من بين عدد من الأطفال في كمبوديا الذين زعم والديهم بأنه تم خداعهم للتخلّي عن أطفالهم للتبني.

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وحسب أنجلينا جولي فقد قالت انها تعاملت مع منظمة Lauryn Galindo لتبني مادوكس من كمبوديا وأكّدت خلال وقت سابق بأنها عملت على التأكد بشكل كامل من أوراق مادوكس الرسمية وأكدت انه كان يتيماً ولم تحاول أخذه من والديه لانهما ليسا أصلاً على قيد الحياة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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