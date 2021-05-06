الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 11:40 ص

في خطوة مفاجئة.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين في لبنان

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الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجميع بإعلان استقالتها من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، وذلك على خلفية قرار اتّخذته النقابة أخيراً وقضى بمنع تدخل الفنانين في الشأن العام، وخصوصاً على المستوى السياسي.

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ونشرت الزغبي عبر حسابها الخاص في "تويتر" بياناً عبّرت فيه عن استيائها من موقف النقابة رغم كل ما يشهده الداخل اللبناني من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية. ومما كتبت: "بما أن من المعلوم والثابت أن الساكت عن الحق شيطان أخرس... وبما أنه لا يشرّفني أن أرى وطني الحبيب وأبناء وطني ينزلقون نحو مستقبل مجهول وأنا مكتوفة اليدين... وبما أن المواقف الأخيرة الصادرة عن نقابتكم لا تليق بالفنان اللبناني بشكل عام أو بتاريخ الفن أو الدور الريادي الذي لعبه لبنان وحرية التعبير منذ الأزل،... أتقدّم من نقابة الفنانين المحترفين في لبنان باستقالتي للأسباب المذكورة أعلاه".

وتفاعل معها الكثيرون وتناقل التغريدة ونص البيان عدد كبير جداً من المتابعين الذين رأوا في هذا موقفاً مشرّفاً، مؤكدين أن الفنان شخص مؤثر ويمتلك حق التعبير الحر عن آرائه بما يخدم مصلحة الناس.

 

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