قريباً .. ويل سميث يصدر كتاباً لمذكراته

الوكيل الإخباري - أعلن الممثل الأميركي ويل سميث عن صدور مرتقب لمذكراته بعنوان "ويل" كما كشف عن عنوان الكتاب وغلافه، وفقا لموقع "ديدلاين".



وشكر سميث عبر موقع "إنستغرام" أمس، معجبيه على الحب، قائلا: "أرى أنكم تطلبون مسبقا كتابي في وقت مبكر، شكرا لكم".

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وأدرج الكتاب الذي سيصدر عن "دار بنغوين للنشر" في 9 تشرين الثاني المقبل، كأفضل مبيعات السير الذاتية للمشاهير على موقع "أمازون".



ويشارك مارك مانسون سميث في كتابة مؤلفه الأول، ومانسون هو مؤلف كتاب "فن اللامبالاة" الذي باع ملايين من النسخ، أما غلاف المذكرات فهو من تصميم الفنان المقيم في نيو أورلينز برندان "بي مايك" أودامز.

المصدر - لبنان 24