الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد الشركات المُسجلة العام الحالي في المملكة 3%

انطلاق مهرجان ليالي رمضان في إربد

منصة عبر الإنترنت تعلّم الأطفال مجانا صنع إلكترونيات مستدامة‎

حكم القراءة عن المصحف في الصلاة المفروضة

بورصات الخليج تفتح على ارتفاع مع انتعاش المعنويات العالمية

الأرصاد: أجواء حارة نهاراً وغبار خلال ساعات المساء - تفاصيل

الأردن و6 دول عربية تسعى لحلّ الأزمة في أوكرانيا

الاحصاءات: ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم وبيض المائدة في الربع الرابع الماضي

المرصد العمالي: منشآت ألغت الاستراحة وأخرى خفضت الأجور في رمضان

سقوف سعرية للبندورة والخيار والكوسا والزهرة والباذنجان - أسعار

الثلاثاء، 05-04-2022 03:21 م

كورونا يخرج هذه المسلسلات من السباق الرمضاني 2022

ec12454dbe203b9a6b83c35f62430cad


الوكيل الإخباري - مسلسلات كثيرة خرجت من السباق الدرامي بسبب فيروس كورونا، رغم انحسار الجائحة، إلا أنّ موجة أوميكرون التي ضربت العالم العربي مطلع العام الحالي، أوقفت تصوير الكثير من المسلسلات، بسبب تفشي الإصابات بين فريق العمل، وعندما انحسرت الإصابات، كان الوقت قد فات لاستكمال التصوير بما يسمح بالمشاركة في دراما رمضان.

في اللحظات الأخيرة، حُسم مصير مسلسل قصي خولي وفاليري أبو شقرا “من… إلى” فخرج من المنافسة الرمضانية، بعد إصابة خولي وعدد كبير من العاملين في المسلسل بالفيروس، وتوقف تصويره واستحالة استكماله قبل الشهر الفضيل.

وقد تقرر عرضه بعد شهر رمضان، وعدم تأجيله إلى رمضان المقبل، ما يعني خروج خولي من السباق الرمضاني، بعد موسم درامي كان فيه حاضراً في أكثر من مسلسل منها مسلسلات قصيرة عبر المنصات.

وقبل خولي، حسمت مسألة خروج الممثلة منى زكي، من دراما رمضان 2022، بسبب كورونا أيضاً.

وقررت الشركة تأجيل عرض مسلسلها “لام شمسية” إلى رمضان 2023. ويأتي تأجيل المسلسل بعد الجدل الكبير الذي أثارته في فيلم “صحاب ولا أعز”، وقبله في رمضان الماضي مع مسلسل “لعبة نيوتن” الذي حقق نجاحاً كبيراً.

بدوره خرج مسلسل”عالم موازي” لدنيا سمير غانم من السباق الرمضاني 2022، للعام الثاني على التوالي.

فقد كان من المقرر طرحه خلال رمضان الماضي، إلا أن تصويره توقف بسبب إصابة دنيا ووالدتها الممثلة دلال عبد العزيز بكورونا.

وفي مصر أيضاً، خرج الممثل محمد عادل إمام من المنافسة الدرامية، بعد تأجيل مسلسله “تربو”.

ولم يكن التأجيل بسبب فيروس كورونا، بسبب انشغاله بتصوير فيلم “عمهم”، الذي حال دون استكمال تصوير مسلسل “تريو”.

أما الفنانة ياسمين عبد العزيز، فتغيب عن سباق مسلسلات رمضان 2022، بعد إلغائها كل تعاقداتها بسبب الأزمة الصحية التي ألمت بها.

اضافة اعلان

 

صوت بيروت انترناشونال 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
105-2-730x438-1-730x438

ليلى علوي ترد على جدل مسلسلها دنيا تانية

89325

مسلسلات مصرية تصدرت الترند بعد عرض أولى حلقاتها

7315211-983520783

روان بن حسين تطلق اغنية مشتاق - فيديو

ayten

آيتن عامر تعلن إصابتها بوعكة صحية

لبلبلل

شاهد.. رد فعل حمو بيكا بعد اكتشاف مقلب رامز

O0MYt

شاهد .. بدء تصوير فيلم الهيبة وتيم حسن يشوق الجمهور

أخبار متعلقة
image (1)

رغم رحيلهما تواجد سمير غانم ودلال عبد العزيز في دراما رمضان

tumblr_ooazolZ7ej1vq0c4to1_400

للعام الثالث غلق شقة عبد الحليم حافظ في ذكرى وفاته

11356693686d78c4d1f0532b214339b91

ميرهان حسين تكشف تفاصيل تجربتها مع فيروس كورونا