الأحد 03-04-2022
الوكيل الاخباري

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ17 ألفا لأول مرة منذ يناير

اتفاقية لإنشاء مستشفى تعليمي خلال أسبوع او أسبوعين

الأرصاد توضح حول حالة الطقس ثاني أيام رمضان

الضمان: خطة للتوسع في برنامج "تقسيط" لبعد رمضان

الحكومة: مخططات المدينة الإدارية الجديدة متوفرة والبحث جارٍ عن ممولين

مباحثات لإطلاق 5 منصات خاصة بالتوظيف في الأردن

ديوان الخدمة يسلم قوائم المرشحين لوظيفة حارس إلى وزارة التربية

الزراعة : ارتفاع كميات الخضار والفواكه الواردة للأسواق المركزية

بلغاريا تتلقى إخطارا رسميا من غازبروم بشأن تسديد ثمن إمدادات الغاز بالروبل

تفاصيل أسعار الخضار في أول أيام رمضان

الأحد، 03-04-2022 01:36 م

رغم رحيلهما تواجد سمير غانم ودلال عبد العزيز في دراما رمضان

image (1)


الوكيل الإخباري - رغم أن الفناني سمير غانم رحل عن عالمنا بما يقارب العام وتبعته زوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلا أنهما تواجدا في دراما رمضان بشكل تكريمي حيث أهدى صناع مسلسل "في بيتنا روبوت 2" العمل لروح دلال في حين أهدى صناع "الكبير أوي 6" العمل لروح الفنان الراحل سمير غانم.

اضافة اعلان

 

ونشر الفنان هشام جمال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يتضمن تتر مسلسل "في بيتنا روبوت"، وفاجأ الجمهور بوضع اسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على تتر المسلسل.


وكتب على التتر: "إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبد العزيز".


في حين قرر المخرج أحمد الجندي، والفنان أحمد مكي أن يوضع إهداء العمل للفنان الراحل سمير غانم على تتر المسلسل، وهو ما وافقت عليه شركة الإنتاج.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8ddcc615-1e0a-40da-a524-b490a572b9c3

دنيا وإيمي سمير غانم تجتمعان في هذا الإعلان برمضان 2022

810484f6-22e1-41ed-a135-d7f5b003c80e

ظهور أبناء تامر حسني في أحدث أغانيه بمناسبة رمضان -فيديو

2022-03-22_21-05-13_118561

فاندام يتصدر الترند بسبب رامز جلال

2018_11_10_1_42_7_661

منذر رياحنة يفاجئ الجميع بالإختيار - صورة

4202237142899

الرقابة المصرية توقف الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية

14466

مسلسل الكبير أوي 6 يهدي العمل لروح الراحل سمير غانم - صورة

أخبار متعلقة
8ddcc615-1e0a-40da-a524-b490a572b9c3

دنيا وإيمي سمير غانم تجتمعان في هذا الإعلان برمضان 2022

14466

مسلسل الكبير أوي 6 يهدي العمل لروح الراحل سمير غانم - صورة

04-03-22-763072066

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها في أول جمعة من شعبان - صورة